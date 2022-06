MLB: Diagnóstico de la lesión de Gleyber Torres

beisbol grandes ligas

Daniel Abreu 27/06/2022 12:45 pm

Daniel Abreu | @dandjabreu

El infielder venezolano Gleyber Torres sufrió una lesión en el tobillo derecho, luego de intentar regresarse a la tercera base en donde fue sentenciado out contra los Astros de Houston.

Torres se había robado la segunda y tras un tiro errado de Martín Maldonado llegó a la antesala con un out. Sin embargo, al poncharse Aaron Hicks, no pudo volver a la almohadilla por una mala pisada para quedarse tirado en el piso, quejándose del dolor, siendo out tendido en el terreno y acabar la novena entrada.

Gleyber picked off 3rd to end the 9th and had to be helped off the field after his ankle gave out pic.twitter.com/3q9viRfKlC — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) June 26, 2022

El venezolano significaba la carrera del desempate y de dejar en el terreno a los Astros, pero poco importó porque en el siguiente episodio Aaron Judge disparó un jonrón de tres carreras.

Ahora la mirada se centraba en Torres, quién ha sido pieza fundamental de los Yankees de Nueva York esta temporada de las Grandes Ligas 2022, y tuvo que ser sustituido tras el incidente.

El manager Aaron Boone ofreció declaraciones luego del partido en donde reveló el estado de Gleyber que tiene un esguince leve en su tobillo y que es espera que no sea algo sumamente grave, admitiendo que logró evitar lo peor.

Gleyber Torres diagnosed with a mild ankle sprain—Manager Aaron Boone said hopefully it scared him more than anything and they really dodged a bullet there. #Yankees — Jennifer X. Williams (@JenXperience) June 26, 2022

El infielder ha registrado 13 jonrones, 33 anotadas, 32 impulsadas y un promedio de .250, en esta campaña de la MLB.