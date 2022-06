MLB: Gleyber Torres sufre estrepitosa lesión (+VIDEO)

Daniel Abreu | @dandjabreu

El infielder venezolano Gleyber Torres sufrió una estrepitosa lesión en el tobillo en el último compromiso entre sus Yankees de Nueva York y los Astros de Houston de la MLB 2022.

En la parte baja del noveno episodio, Gleyber se encontraba corriendo en la tercera base, significando la carrera del desempate y de dejar en el terreno a los visitantes.

Sin embargo, el bateador Aaron Hicks fue ponchado y cuando el venezolano se disponia a devolverse a la base, se dobló el tobillo y quedo tendido en el terreno, quejándose del dolor. Al no llegar a la almohadilla, fue puesto out para acabar la entrada y tuvo que salir del compromiso por la lesión.

Gleyber picked off 3rd to end the 9th and had to be helped off the field after his ankle gave out pic.twitter.com/3q9viRfKlC