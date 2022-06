MLB: Ronald Acuña Jr. sin daño, ni fractura

Frederlin Castro │ @fr3djcd

Cuando Ronald Acuña Jr. llegó a la sede del club a primera hora de la tarde en un scooter médico, con su pie izquierdo lesionado elevado, el pensamiento inmediato entre algunos en la sala fue que la lesión de la estrella de los Bravos era peor de lo que se pensaba inicialmente el sábado por la noche.

Resultó que la lesión era un hematoma en el lugar donde se golpeó una pelota en la parte superior del pie en la tercera entrada del sábado. Las radiografías y la resonancia magnética no mostraron ninguna fractura ni ningún otro daño estructural, y los Bravos esperan que pueda volver a la alineación el martes, en el partido inaugural de la serie en Filadelfia, después de un día libre del equipo el lunes.

"La buena noticia es que no hubo fractura", dijo Acuña a través de su traductor. "El otro lado de esto es que realmente no puedo poner mucha presión en mi pie en este momento. Así que diría que eso es lo que me tiene un poco preocupado. Pero veremos cómo va".

