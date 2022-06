Resumen de la MLB. 23 de junio: Yankees y Astros dan exhibición de batazos

Redacción Meridiano

Cuatro cuadrangulares de tres carreras, uno de ellos del cubano Yordan Álvarez, ensalsaron este jueves la noche de fuegos artificiales en el Bronx (Nueva York) en el partido entre los Yankees y los Astros mientras que los bates de los Dodgers detonaron cinco vuelacercas frente a los Rojos.



YANKEES 7-6 ASTROS



Aaron Hicks disparó uno de los cuatro jonrones de tres carreras que se conectaron en el juego de este jueves y empató el partido en la novena entrada, antes de que Aaron Judge pegara el imparable para que los Yankees de Nueva York dejaran en el terreno a los Astros de Houston.



Los Yankees también contaron con un tablazo de tres carreras de Giancarlo Stanton.



El cubano Yordan Álvarez y Alex Bregman remolcaron las seis carreras de los Astros, ambos con un cuadrangular de tres carreras.

BRAVOS 7-6 GIGANTES



El torpedero Dansby Swanson disparó dos cuadrangulares, anotó y empujó tres carreras para que los campeones de las Grandes Ligas, los Bravos de Atlanta, continuaran su ritmo ganador al derrotar a los Gigantes de San Francisco.



El dominicano Marcell Ozuna y el venezolano Orlando Arcia anotaron una carrera por los Bravos.



En los Gigantes, Austin Slater y Joc Pederson sacaron la pelota del parque y el venezolano Thairo Estrada anotó e impulsó una anotación.

PIRATAS 8-7 CACHORROS



Los Piratas de Pittsburgh dejaron tendidos a los Cachorros de Chicago gracias a la gran actuación de Michael Chavis, que conectó un jonrón para empatar las acciones en el octavo capítulo y luego pegó un imparable empujador en la décima entrada que le dio la victoria a los locales.



Ke'Bryan Hayes y Bryan Reynolds se volaron la verja en tanto que el dominicano Oneil Cruz logró una anotada y una producida por los ganadores.



Por parte de los Cachorros, Nico Hoerner pisó dos veces el plato y llevó dos vueltas al marcador y el jugador de origen mexicano Alfonso Rivas aportó dos impulsadas.

ROJOS 5-10 DODGERS



El zurdo veterano Clayton Kershaw (5-1) recorrió seis entradas de calidad, en las que le anotaron una vuelta y recetó siete ponches, para que los Dodgers de Los Ángeles se impusieran a los Rojos de Cincinnati con una gran demostración al bate.



Freddie Freeman, Max Muncy, Cody Bellinger, Trayce Thompson y Will Smith mandaron la pelota fuera del parque para apoyar a Kershaw.



Por los Rojos, Tommy Pham pegó un jonrón de tres anotaciones y el colombiano Donovan Solano anotó una carrera.

CERVECEROS 6-4 CARDENALES



Tyrone Taylor impulsó tres carreras con una cuadrangular y el dominicano Willy Adames fletó uno solitario para encabezar el triunfo de los Cerveceros de Milwaukee frente a los Cardenales de San Luis.



El mexicano Luis Urías y el jardinero Christian Yelich pisaron el plato en una oportunidad por los Cerveceros.



En cuanto a los Cardenales, Paul Goldschmidt anotó dos veces y remolcó una carrera, Lars Nootbaar pegó un cuadrangular y el venezolano Juan Yépez produjo una vuelta.

