Miguel Cabrera puede seguir haciendo historia en la MLB

Manuel Acevedo | @Macevedo_12

El periodista Jayson Stark quien pertenece a la cadena MLB Network, Realizó una nota sobre Miguel Cabrea. Que al momento de conectar el hit 3.000, se convertirá en el único jugador en la historia de la MLB en conectar 3.000 hit, 500 HR y ganar una Triple Corona de Bateo.

El oriundo de Maracay esta esta a un doble y aun hit, para convertirse en el segundo jugador en la historia de la MLB en conectar 3.000 hits, 600 dobles, 500 Jonrones y mas de 300 de promedio. Compartiría esa lista con el legendario Hank Aaron.

