Yankees contra la espada y la pared por carta abierta sobre robo de señas

Carlos Colón | @carlosac1_

Los Yankees de Nueva York se encuentran en una situación en la que ningún equipo quisiera estar. La corte de la ciudad de Nueva York decidió en 2017 que la carta enviada por parte del comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, hacia el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, hablando sobre un posible robo de señas por parte de los Bombarderos del Bronx.

BREAKING: The Yankees Letter is expected to be released within 7 days. The Yankees’ appeal to keep the letter private has been denied by the 2nd Circuit. Absent a stay for cert to Supreme Court — which a source says Yankees do not plan to pursue — case becomes final in 7 days.