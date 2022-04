MLB: Este es el primer pelotero en ser patrocinado por una casa de apuestas

Rubén Darío Sánchez / @factor _combate

El cuatro veces All-Star y campeón de bateo de la Liga Nacional en 2017, Charlie Blackmon se convierte en el primer jugador de las Grandes Ligas en hacer un acuerdo de patrocinio con una compañía de apuestas.

Lea también: MLB: Cuenta regresiva para la vuelta de Javier Báez

Con el nuevo acuerdo en vigor los jugadores y entrenadores pueden asociarse con casas de apuestas a escala mundial. Previamente, esto solo era permitido para la liga y los equipos que la conformaban.

Sin embargo, los peloteros que lleguen a este tipo de acuerdo no podrán promover las apuestas de forma directa sino a través de flayers, anuncios, publicidad, entre otras técnicas de mercadeo.

For the first time, an active MLB player and sports betting company have agreed to an endorsement deal:



Charlie Blackmon 🤝 MaximBet



Blackmon, who has played his entire career for the Rockies, is Colorado-based MaximBet's first athlete partner in any of the four major sports. pic.twitter.com/EIaBNtXAgA