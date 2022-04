Peloteros de Yankees se vacunaron y podrán jugar ante Azulejos

Diego Rivero/ Diiegorivero

Luego de varios días de preocupación para la organización de los Yankees debido a algunos de sus peloeros no vacunados para los juegos a disputarse en Canada, ya no será un impedimento.

Según el periodista de MLB Network, Jon Heyman, los jugadores no vacunados de los Yankees fueron inoculados la semana pasada. Sin embargo, no se revelaron los nombres de los peloteros que recibieron las dosis en los recientes días.

"La pareja de Yankees que no se vacunaron hasta la semana pasada le dijeron al equipo que ahora están vacunados. Es por eso que el manager Aaron Boone pudo decir que confía en que todos sus jugadores serán elegibles para jugar en Toronto." aseguró Heyman en su cuenta de Twitter.

The couple Yankees who remained unvaccinated into last week have told the team they are now vaccinated. Which is why manager Aaron Boone was able to say he’s confident all his players will be eligible to play in Toronto.