Astros le darán descanso a José Altuve para recuperarlo el fin de semana

Frederlin Castro | @fr3djcd

Los Astros no jugarán con José Altuve en los dos últimos juegos de su serie de tres partidos contra los Angels después de que sufriera una distensión en el tendón de la corva izquierda el lunes.

El mánager de los Astros, Dusty Baker, dijo que, aunque no cree que sea necesario un período en la lista de lesionados, descansará a Altuve el miércoles por precaución. Los Astros tienen un día libre el jueves antes de recibir a los Blue Jays para una serie de fin de semana.

