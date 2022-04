Números de Eduardo Rodríguez frente a los Yankees de Nueva York

Frederlin Castro | @fr3djcd

El lanzador venezolano Eduardo Rodríguez buscará recuperarse de su última salida el pasado miércoles contra los Medias Rojas de Boston. El zurdo cedió un jonrón, siete carreras y caminó a tres en 3⠔ entradas contra su antiguo equipo.

A lo largo de los años ha visto a los Yankees, con un récord de 8-6, 111 ponches y un ERA de 3.72 en 116 entradas (21 salidas). Sólo en 2021 tuvo cinco salidas contra los Yankees, con un récord de 2-0 y un ERA de 3,13, 20 hits y 32 ponches en 23 entradas.

Jackie Bradley Jr. since the start of the #Tigers series:



7 Games - 23 PA

.300/.391/.500/.891

4 2B

4 RBI

5/3 K/BB

160 wRC+



He already looks better than he did at any point with the #Brewers in 2021.