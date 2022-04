Freddie Freeman recibe a los Bravos de Atlanta con jonrón (+VIDEO)

Redaccion Meridiano

Freddie Freeman le dio un fuerte recibimiento a los Bravos de Atlanta, en su visita a los Dodgers en la ciudad de Los Ángeles. En su primer turno ante su antiguo equipo, la mandó al volar para adelantar a los Dodgers 1-0 ante el lanzador Huascar Ynoa.

You can't make this up. @FreddieFreeman5 just homered in his first at-bat against the Braves. 😱 pic.twitter.com/twwqlmghvq