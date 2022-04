Elías Díaz le muestra su brazalete a los Filis de Filadelfia (+VIDEO)

Redacción Meridiano

El receptor venezolano Elías Díaz mostró su brazo en el choque entre los Filis de Filadelfia y los Rockies de Colorado. En el Coors Field, el criollo guillotinó a Rhys Hoskins en la primera base para sacar el cuarto inning del choque ente ambas novenas.

Elias Díaz picks Rhys Hoskins off of first! pic.twitter.com/AyP4dNGtu5