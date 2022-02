¿Juan Soto hace bien al no unirse por ahora al club de los 300 millones?

Harold Capote Fernández

Independientemente de la profesión y oficio que ejerza, ¿rechazaría una oferta de contrato por 13 años y 350 millones de dólares? Si usted no es Juan Soto probablemente no, pero eso precisamente hizo el dominicano este miércoles.

El jardinero de los Nacionales de Washington, declinó la proposición de su equipo, indicando que prefiere ir año a año y esperar por su momento en la agencia libre, eso ocurrirá al término del torneo 2024.

Para algunos, el dominicano pudo haber pasado una excelente oportunidad para garantizar su futuro económico cuando solo tiene 23 años, además está el hecho de que en la actualidad solo el contrato de 12 años y 365 millones de Mookie Betts con los Dodgers de Los Ángeles, así como la extensión de 10 años y 360 millones de Mike Trout con los Angelinos de Los Ángeles valen más dinero en total que el acuerdo ofrecido por los Nacionales.

Ahora bien, desde su debut en 2018, Soto se ha mantenido en la élite estadística de las Mayores.

Juan Soto entre los mejores

En 2019 fue quinto en boletos con 108, séptimo en las Grandes Ligas en porcentaje de embasado (OBP) con .401, décimo en carreras creadas con 128.

Para 2020 lideró las Grandes Ligas en porcentaje de embasado (OBP) con .490, slugging .695, OPS 1.185, OPS+ 218 y war ofensivo de 3.2, además fue el campeón de bateo de la Liga Nacional con .351.

También fue tercero en carreras creadas (56), quinto en bases por bolas (41),

Del mismo modo, en 2021 comandó la Gran Carpa en OBP (.465) y bases por bolas (145), quedó quinto en war (7.1) y tercero en este apartado entre jugadores de posición, segundo en war ofensivo (6.8), tercero en promedio de bateo (.313), sexto en anotadas (111), tercero en carreras creadas (129).

Juan Soto hit 29 homers in 2021. He hit 18 of them after the All-Star break despite getting 10 fewer plate appearances.



1st half: 11 HRs, .851 OPS, 128 wRC+

2nd half: 18 HRs, 1.164 OPS, 199 wRC+



Just an unreal run to finish the season. #Nats #FantasyBaseball (via braverman26-) pic.twitter.com/u4EOfOMf95