Juan Soto rechaza oferta de extensión por 350 millones de dólares

Harold Capote Fernández

Este miércoles una noticia que genera algo de sorpresa emana de las Grandes Ligas, pero nada tiene que ver con la situación de paro patronal, se trata del jardinero de los Nacionales de Washington, Juan Soto.

Trascendió que el dominicano ha rechazo una oferta de extensión de contrato por 13 años, valorados en 350 millones de dólares. Al respecto el propio guardabosques le indicó a Rojas que el planteamiento se dio antes del paro patronal.

El acuerdo habría comenzado durante la campaña de 2022 y no incluía ningún dinero diferido, dijo una fuente a Rojas. Soto podría haber ganado un salario anual promedio de 27 millones de dólares hasta el 2034 si el jardinero superestrella aceptaba el pacto.

“Sí, la oferta me la hicieron hace un par de meses, antes del paro que tenemos en el béisbol”.

"Pero en este momento, mis agentes y yo pensamos que la mejor opción es ir año tras año y esperar la agencia libre. Mi agente, Scott Boras, tiene el control de esa situación", agregó.

Juan Soto: “Yes, they made me the offer a couple of months ago, before the lockout we have in baseball”.



"But right now, me and my agents think the best option is to go year after year and wait for free agency. My agent, Scott Boras, is in control of that situation," he added. https://t.co/C2Rdw9kW6B