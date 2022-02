Grandes Ligas y Sindicato de Jugadores programan reunión para este jueves

Harold Capote Fernández

Desde la llegada del paro patronal en el mejor beisbo del mundo, la mayoría de las negociaciones entre las Grandes Ligas y el Sindicato de Jugadores han resultados infructuosas para llegar a un acuerdo, dicho en criollo ha sido un estira y encoge.

Para este jueves 17 ambas partes de nuevo se sentarán para abordar otra jornada de negociación, así lo informa el periodista del USA Today, Bob Nightengale a través de su cuenta Twitter.

MLB and the players union have scheduled a negotiating session Thursday