Oficialmente se retrasan los Entrenamientos de Primavera de Grandes Ligas

Frederlin Castro | @fr3djcd

Hoy debía ser el día en que la mayoría de los equipos de las Grandes Ligas suelen hacer que sus lanzadores y receptores se presenten a los entrenamientos de primavera. Pero las instalaciones en West Palm Beach, Florida, y las de todos los demás equipos de la MLB, están a oscuras. El acuerdo laboral de la liga y sus jugadores expiró en diciembre, y hasta ahora no hay acuerdo.

Los propietarios y el sindicato de jugadores están hablando, pero no está claro lo cerca o lejos que están las dos partes de llegar a un acuerdo real.

“This is the week players were scheduled to report to spring training. That is not happening. Cactus League games are scheduled to start next week. That is not happening, either.”@BillShaikin https://t.co/LNrakX5Yco