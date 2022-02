Rob Manfred el señalado por el retraso oficial de los Entrenamientos de Primavera

El comisionado de la MLB, Rob Manfred, prometió el sábado un progreso real en la última ronda de negociaciones de la Acuerdo Laboral Colectivo (CBA). En cambio, la reunión trajo consigo más frustración.

Sin embargo, el sábado estamos simplemente unos centímetros más cerca de un nuevo acuerdo de la CBA, mientras que cada día que pasa plantea la desafortunada realidad de que el béisbol real y profesional no está cerca de ocurrir en nuestros términos.

MLB's Lawyer Argued In Court That Minor Leaguers Should Be Considered Trainees And Be Paid With Experience, Not Money During Spring Training https://t.co/yqHKyUj7Kk pic.twitter.com/jvUfGEapI8