Oswaldo Guillen fue contactado por los Mets

Redacción Meridiano

Oswaldo Guillen volvió a generar interés en los equipos de Grandes Ligas para que dirigiera a alguna escuadra, cosa que no sucedía desde 2012, momento en el que era manager de los Marlins de Miami.

En las últimas semanas se generó un revuelo por que varios medios aseguraban que el estratega venezolano podría ser manager de los Padres de San Diego

Guillen en una entrevista para White Sox Podcast, resaltó, que los Mets de Nueva York también mostraron interés en él pero que se negó a la oferta de los metropolitanos, aunque el mismo aseguró que el interés del equipo por él no era tan alto.

“La razón por la que dije que no es porque ya tengo decidido lo que quiero” recalcó Guillen. “Los Mets hablaron con algunas personas cercanas, no fue igual como los Padres que me llamaron y programaron una entrevista para el día siguiente” aseguró el venezolano.

Mets de Nueva York, es uno de los equipos que se encuentra sin dirigente para la próxima temporada 2022, varios medios de comunicación afirmaron que para mediados de diciembre los dirigentes del equipo comenzarían las entrevistas con los candidatos al cargo.