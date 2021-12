Dos cubanos entran al Hall de la Fama de Cooperstown

José Mendivil @FernandoUchi

El comité de Veteranos del Béisbol de Grandes Ligas eligio a seis nuevos miembros para entrar al Salón de la Fama de Béisbol de Cooperstown.

Gil Hodges, Jim Kaat, Minnie Miñoso, Tony Oliva, Bud Fowler and Buck O'Neil

Tony Oliva, Jim Kaat, Bud Fowler, Gil Hodges, Minnie Miñoso y Buck O`Neil, fueron elegidos por el comité de veteranos para ingresar al salón de los inmortales el 24 de julio de 2022, junto con los miembros que serán electos por la Asociación de Escritores de Béisbol de América.

O`Neil y Miñoso tuvieron la oportunidad de ingresar al templo por primera vez desde que la Major League Baseball decidió honrar a las Ligas Negras y reconocerla como una liga mayor.

Buck O'Neil



Welcome to Cooperstown, Buck O’Neil! https://t.co/bVjL9pStvI pic.twitter.com/Wh9fzkawbb