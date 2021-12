Rougned Odor acuerda un año con los Orioles de Baltimore

Redacción Meridiano

Baltimore será la nueva casa del venezolano Rougned Odor en las Grandes Ligas, despues pactar por un año con los Orioles. El segunda base no tardó mucho tiempo en encontrar equipo desde que los Yankees lo dejaran en libertad hace unas semanas.

El zuliano aportará experiencia en un infield muy joven a un precio reducido, ya que todavía le deben más de $12 millones por el último año del contrato de seis años que firmó con los Texas Rangers en 2016 y, por lo tanto, solo ganará el mínimo de los Orioles.

JUST IN: The Baltimore Orioles are nearing a deal with former New York Yankee Rougned Odor, according to reports. The team reached agreements Tuesday night with outfielder Anthony Santander and pitchers Jorge López and Paul Fry.



