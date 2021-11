¿Podrá Rougner Odor conseguir contrato para la próxima temporada?

José Mendivil @FernandoUchi

Yankees de Nueva York tomaron una decisión sorpresiva al sacar de su roster de 40 al pelotero venezolano Rougned Odor que llego al equipo antes que iniciara la campaña 2021 como respaldo para el infield y también sumarle su capacidad ofensiva, puesto que el jugador demostró en sus años anteriores con los Ranger de Texas ser capaz de conectar hasta 30 jonrones por temporada.

Today, the Yankees have made the following roster moves:

•Added INF Oswaldo Cabrera, RHP Ron Marinaccio, OF Everson Pereira, RHP Stephen Ridings and LHP JP Sears to the Major League roster.

•Designated OF Clint Frazier, INF Rougned Odor and INF Tyler Wade for assignment.