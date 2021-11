Justin Verlander pacta un año con los Astros de Houston

Redacción Meridiano

El veterano lazandor, Justin Verlander, renovó por una temporada con los Astros de Houston después de haber rechazado en un principio una oferta calificativa de los 'Stros', así lo informó su hermano, Ben Verlander, quien es analista de FOX Sports de la MLB.

El lanzador abridor se había perdido toda la campañana 2021 tras someterse a la cirugía Tommy John (reconstrucción del ligamento colateral medial del codo) y rechazó una oferta calificada de Houston por 18.9 millones de dólares. Al quedar como agente libre distintos equipos de la MLB se interesaron por adquirir sus servicios.

Yankees y Mets de Nueva York, Tigres de Detroit, Toronto Blue Jays, los Rangers de Texas y Medias Rojas de Boston contactaron a Verlander, pero finalmente renovó con Astros.

Su hermano también informó que Justin y los Astros de Houston llegaron a un acuerdo para seguir juntos por la siguiente temporada. Verlander cobrará 25 millones de dólares y tiene la opción de elegir si quiere jugar un año adicional con Houston.



The @JustinVerlander deal with the Houston @astros is a 1 year, $25 million deal, with a player option for the 2nd year