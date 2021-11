Así es el contrato millonario de Eduardo Rodríguez con los Tigres de Detroit

Frederlin Castro

Los Tigres hicieron oficial el martes el fichaje de Rodríguez, un veterano zurdo titular que firmó un contrato de cinco años y 77 millones de dólares que podría valer hasta 80 millones con incentivos.

Es el segundo contrato más grande que los Tigres han otorgado a un lanzador titular de fuera de la organización, detrás del contrato de cinco años y 110 millones de dólares otorgado a Jordan Zimmermann. Los Tigres firmaron a Justin Verlander y Aníbal Sánchez a acuerdos más lucrativos, pero fueron firmados para permanecer con el equipo. Esto marca el contrato más grande que los Tigres han otorgado desde la temporada baja 2015-16, cuando firmaron a Zimmermann y al jardinero Justin Upton a contratos de nueve cifras.

"Eduardo fue claramente uno de nuestros principales objetivos en la clase de lanzadores de agentes libres de este año, y estamos extremadamente felices de agregar a alguien de su calibre a nuestra rotación", dijo el GM de los Tigres, Al Ávila, en un comunicado anunciando el movimiento. "Hay una serie de fuertes cualidades que Eduardo trae a nuestro club de béisbol, incluyendo sus habilidades de liderazgo, y esperamos el impacto positivo que tendrá en nuestro equipo tanto dentro como fuera del campo."

Officially official!



The #Tigers have signed free agent LHP Eduardo Rodriguez to a five-year deal. pic.twitter.com/dSXGhrlKBh