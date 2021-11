Un vikingo convertido en ángel: Noah Syndergaard llega a los Angelinos

Los Angelinos de Los Ángeles llegaron a un acuerdo con el derecho Noah Syndergaard, por un año y 21 millones de dólares, según le informó una fuente a Anthony DiComo de MLB.com. El club no ha confirmado.

Los Mets de Nueva York le extendieron la oferta calificada de un año y 18.4 millones de dólares a Syndergaard la semana pasada; por esta razón, el equipo de Queens deberá recibir una compensación en el Draft amateur, por parte de los californianos, tras la salida del estelar serpentinero.

