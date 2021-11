Ronald Acuña Jr. sin fecha de regreso

Frederlin Castro

Los fanáticos de los Bravos de Atlanta están alegres por el título obtenido en la Serie Mundial 2021. Eso nadie lo puede negar. Pero de cara a la temporada que viene, quieren más y para lograr eso, tienen una preocupación llamada Ronald Acuña Jr.

La recuperación de la estrella venezolana parece ir viento en popa. Durante el Clásico de Otoño se vio caminar sin muletas, pero con precaución. Además, se le vio también con guante y pelota en mano, lo que indica que ya puede estar al menos lanzando la bola. Pero aún no se han cumplido seis meses de la cirugía que le fue practicada en julio.

Recordemos que el jardinero oriundo de La Sabana se rompió el ligamento anterior cruzado de su pierna derecha en un juego contra los Marlins de Miami lo que le produjo perderse toda la temporada.

