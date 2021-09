Larry Walker: De aspirante a jugador de hockey a miembro del Salón de la Fama

beisbol grandes ligas

Martes 7| 8:51 pm





Quizás Larry Walker estaba destinado a ser un jugador de béisbol.

¿Por qué, si no, los dioses del béisbol habrían bendecido a este chico de Canadá con un bate tronador, velocidad en las bases, instintos y un brazo que lanzaba rayos desde el jardín derecho?

Este miércoles, Walker ingresará en el Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown. Pero antes de convertirse en Larry Legend y en el primer jugador de los Rockies inmortal del beisbol, todo lo que él quería hacer era jugar al hockey.

"Siendo canadiense, naces en este mundo con un palo en la mano y unos patines en los pies", dijo Walker, nativo de Maple Ridge, Columbia Británica. "Así era yo de niño. Jugabas al hockey y eso era lo único que realmente importaba".

A los 16 años, con el sueño de ser portero de la NHL, fue invitado al campo de entrenamiento por los Regina Pats de la Liga de Hockey Occidental Junior A. Si entraba en el equipo, los ojeadores se fijarían en él. Pero lo despidieron. Al año siguiente le volvieron a invitar y volvió a fracasar.

"Cuando me cortaron por segundo año consecutivo, tuve la oportunidad de ir a Swift Current", recuerda. "Conduje hasta la ciudad y me detuve en la pista y miré a mi alrededor, y no sé por qué, pero dije: '¿Sabes qué? Esto no es para mí'. Y decidí que no iba a seguir con el hockey”.

"Nos dimos la vuelta y volvimos a casa y ahí se acabó todo. Y fue entonces cuando el béisbol llamó a mi puerta. No llamé a su puerta", explicó.

Su padre, Larry Sr., jugaba al béisbol semiprofesional. Walker, su padre y sus hermanos -Barry, Carey y Gary- solían jugar juntos en una liga de softball de lanzamiento rápido. Walker nunca jugó al béisbol en la escuela secundaria Maple Ridge Senior porque no tenía equipo. Jugó al voleibol y al hockey.

Aprendió sus rudimentos de béisbol en una liga amateur canadiense en Vancouver, más o menos el equivalente a las ligas Senior Babe Ruth en Estados Unidos.

Durante el verano de 1984, Walker jugó con los Coquitlam Reds de Vancouver, entró en el equipo nacional de Canadá y jugó en los Campeonatos Mundiales Juveniles de 1984 en Kindersley, Saskatchewan. En noviembre, Walker recibió una llamada de Bob Rogers, un ojeador de los Expos que le firmó un contrato de Ligas Menores con una bonificación de 1.500 dólares.

Pasó de 1985 a la mayor parte de 1989 en las Menores, bateando .274 con 73 jonrones y 258 impulsadas en 437 partidos.

En su primera temporada en la pelota profesional, en 1985, bateó sólo .223 con 2 cuadrangulares en 62 juegos, mientras estaba cedido a los Utica Blue Sox, no afiliados, de la New York-Penn League.

"Nunca había visto un forkball, nunca había visto un slider", recordaba Walker. "No sabía que existían. Nunca había visto una buena bola curva. En Canadá, de niño, jugábamos 10, tal vez 15 partidos de béisbol al año".

Jeff Huson jugó con él en la pelota de Clase A en 1986 en Burlington, Iowa. Luego fueron compañeros de equipo en Triple-A Indianápolis en 1989 y por un corto tiempo juntos con los Expos más tarde esa temporada. A Huson le impresionó el talento en bruto de Walker y su capacidad para aprender a jugar.

"Larry era un jugador sin experiencia, pero se podía ver que era un gran atleta", dijo Huson. "Recuerdo que lo probaron en la tercera base, pero su brazo era tan fuerte que seguía lanzando la pelota por encima de la cabeza del primera base. A veces acababa en las gradas. Así que lo pusieron en los jardines".

Walker atribuye a Ralph Rowe el haberle ayudado a convertirse en un bateador de Grandes Ligas. Rowe era un entrenador de bateo en la organización de los Expos y después de la temporada de 1995, y de varios inviernos posteriores, Walker perfeccionó sus habilidades bajo su dirección mientras jugaba en la Liga de Instrucción de Florida.

Una vez que Walker empezó a aprender los matices del juego, su atletismo empezó a brillar.

"Cuando hablo de Larry, digo que es el mejor atleta con el que he jugado", dijo el exprimera base de los Rockies, Todd Helton. "Yo también jugué al fútbol (universitario) y jugué con algunos grandes atletas, pero el tipo podía hacer de todo".

"Por supuesto, era un jardinero de guante de oro con un brazo de cañón, pero lo que mejor hacía era correr las bases. Eso no te va a ayudar a entrar en el Salón de la Fama, pero si añades eso a todo lo demás que hacía el tipo, era increíble".

Palmarés de Larry Walker en las Mayores

Expos de Montreal: 1989-1993, 674 juegos

Rockies de Colorado: 1994-2004, 1.170 partidos

Cardenales de San Luis: 2004-05, 144 partidos

Debut en Grandes Ligas: 11 de agosto de 1989 contra los Gigantes de San Francisco

Último partido de la temporada regular: 2 de octubre de 2005 contra los Rojos Cincinnati

Los que jugaron beisbol con él, o lo vieron jugar, a menudo se asombraban de sus habilidades:

"Un talento increíble. La gente siempre utiliza el término 'jugador de cinco herramientas' con bastante libertad, lo cual no debería ser así. Pero yo le digo a la gente que Larry no sólo era un jugador de cinco herramientas; era la élite en las cinco categorías", destacó Walt Weiss, exjugador y mánager de los Rockies que fue compañero de Walker en Colorado de 1995 a 1997.

"No tengo ninguna duda de que Larry es un miembro del Salón de la Fama. He jugado con muchos miembros del Salón de la Fama -Andre Dawson, Tim Raines, Gary Carter, Mike Piazza- y en lo que respecta a todas las partes del juego, Larry es el mejor con el que he jugado”, subrayó Tim Wallach, su compañero de equipo en Montreal.

"Larry era un jugador especial que podía hacerlo todo. Hablando de tener un instinto para el juego. Era ese jugador - y muy divertido", comentó el también inmortal Pedro Martínez, que jugó con Walker en los Expos en 1994.

"La gente habla de jugadores con cinco herramientas, pero Larry Walker tenía una sexta herramienta: su sentido del béisbol y la anticipación. Ganó el premio MVP en 1997, pero si no estuviera jugando al mismo tiempo que Barry Bonds, podría haber ganado tres o cuatro premios MVP. Era el mejor en la detección de corredores, sin lugar a dudas", destacó Eric Young, compañero de Walker en Colorado entre 1995 y 1997.

"Recuerdo que cuando era una Expo. Siempre me sentí bastante cómodo contra los zurdos, porque sentía que podía lanzar una bola de ruptura hacia abajo y lejos de ellos y podía localizar mi bola rápida en sus manos. Tenían muchos buenos jugadores en Montreal, pero yo pensaba que Larry era el bateador más duro de todos, aunque fuera zurdo", dijo el actual mánager de los Rockies, Bud Black, que, como lanzador de San Francisco, se enfrentó a Walker entre 1992 y 1994.

"Creo que la estadística más extraordinaria, para mí, siempre será su temporada de 1997, el año en que ganó el MVP. Bateó 29 de sus 49 jonrones en la carretera y su OPS en casa (1,169) era ridículo, pero su OPS en la carretera (1,176) era aún mayor. Eso fue antes de que hubiera humedad en el Coors Field, así que tuvo que tirar la puerta abajo para ganar el MVP. Pero teniendo en cuenta lo que hizo en la carretera, un escritor habría estado avergonzado de no votar por él", comentó Manny Randhawa, autor de Los Bombarderos de la Calle Blake.

Premios obtenidos por Larry Walker

- Jugador Más Valioso de la Liga Nacional (1997)

- Cinco participaciones en el Juego de Estrellas para la Liga Nacional (1992, 1997, 1998, 1999 y 2001)

- Siete veces ganador del Guante de Oro (1992, 1993, 1997, 1998, 1999, 2001 y 2002)

- Tres veces ganador del Bate de Plata (1992, 1997 y 1999)

- Tres veces campeón de bateo de la Liga Nacional (1998 .363; 1999, .379; y 2001, .350)

Su números más importantes

Juegos: 1.988

Inatrapables: 2.160

Dobles: 471

Triples: 62

Jonrones: 383

Carreras Empujadas: 1.311

Bases robadas: 230

Average: .313

Porcentaje de bateo: .400

Slugging: .565 (15º de todos los tiempos)

OPS: .965 (18º de todos los tiempos)

WAR de carrera: 72.7

Súper estadísticas

- Walker es uno de los siete jugadores en la historia de la MLB con una línea de bateo en su carrera de al menos .313/.400/.565. Los otros seis están en el Salón de la Fama (Babe Ruth, Jimmie Foxx, Ted Williams, Lou Gehrig, Hank Greenberg, Rogers Hornsby).

- Walker y Barry Bonds son los dos únicos jugadores en la historia de la MLB con al menos 300 jonrones, 200 bases robadas y un OPS mínimo de .950.

- Su OPS de en la carretera, .865, es igual o superior al de los inmortales Willie Stargell, Ken Griffey Jr., Reggie Jackson, Orlando Cepeda, Tony Gwynn, Al Kaline, George Brett y Roberto Clemente.

- En la historia de la franquicia de los Rockies, Walker ocupa el segundo lugar detrás de Helton en anotas (892), dobles (297), jonrones (258) y carreras impulsadas (848). Ocupa el primer lugar en la historia de la franquicia con un promedio de bateo de .334, un porcentaje de bases de .426 y un porcentaje de bateo de .618.

Momentos en el tiempo

- Primer jonrón: El 20 de abril de 1990, con los Expos. Vuelacercas solitario contra Ron Darling, de los Mets, en la segunda entrada de la victoria de Montreal por 2-1 en Shea Stadium.

- El lanzamiento: El 4 de julio de 1992, en el Estadio Jack Murphy de San Diego, Walker, jugando en el jardín derecho, fildeó un batazo de los Padres, Tony Fernández, y lo lanzó a la primera base.

- Primer jonrón en el Coors Field: es de su autoría el 7 de mayo de 1995, contra Hideo Nomo, de los Dodger.

- En el momento decisivo: En el final de la temporada regular de 1995 en el Coors Field, los Rockies, necesitaban vencer a los Gigantes para obtener el comodín de la Nacional y convertirse en la franquicia de expansión más joven en llegar a la postemporada (tenían tres años de existencia). Colorado se sobrepuso a una desventaja de 8-2 para ganar 10-9. Walker bateó de 4-3 con doble, jonrón y tres impulsadas. Terminó la temporada acortada por la huelga con 101 remolques en 131 partidos.

- Hat trick: El 5 de abril de 1997, Walker regresó al Estadio Olímpico de Montreal y conectó tres jonrones e impulsó cinco. El mánager Don Baylor quería que llegara a cuatro cuadrangulares, pero Walker pidió salir del juego para que su compañero John Vander Wal pudiera batear y mantenerse en forma.

- Travesuras en el Juego de las Estrellas: El 8 de julio de 1997, en el Partido de Estrellas en Cleveland, Walker realizó su bateo más colorido cuando se enfrentó al intimidante zurdo Randy Johnson. Ambos fueron brevemente compañeros de equipo en los Expos, pero ahora Johnson lanzaba para Seattle y Walker era una estrella en Colorado. A principios de la temporada, cuando Johnson empezó contra los Rockies, Walker decidió no jugar, explicando: "Me enfrenté a Randy una vez en los entrenamientos de primavera y casi me mata".

En ese Juego de Estrellas, la Gran Unidad lanzó teatralmente una bola rápida de 2 o 3 metros sobre la cabeza de Walker. Entonces él giró su casco y cambió de lado en la caja de bateo, al derecho por un lanzamiento. Volvió a cambiar al lado izquierdo y sacó boleto.

"Ni siquiera sabía si se me permitía hacer eso", dijo Walker a The Denver Post en ese momento. "Parecía el Coronel Klink ahí fuera".

Walker fue criticado por esquivar a Johnson en su carrera, pero en realidad, le bateó .393 (11 de 28).

- Atuendo de jonrón: El 18 de agosto de 1999, contra los Bravos en Denver, los Rockies se pusieron sus futuristas camisetas negras, ampliamente criticadas. Pero esto no molestó a Walker, quien conectó dos jonrones: uno en el campo contra Kevin Millwood en la primera entrada y otro de tres carreras contra John Rocker.

- Playoffs de 2004: Tras ser cambiado a San Luis en agosto de 2004, aprovechó al máximo su tiempo con los Cardenales. Habían pasado 9 años desde que apareció por última vez en la postemporada, pero en el primer partido de la Serie Divisional contra los Dodgers, soltó un bambinazo solitario en la tercera. También conectó otro sin nadie a bordo en la séptima.

En el primer partido de la Serie Mundial de 2004 contra Boston, bateó de 5-4 con jonrón en la tercera entrada ante el abridor de los Medias Rojas, Tim Wakefield, también consiguió dos dobles. Aunque los Cardenales fueron barridos en cuatro partidos, tuvo un rendimiento de .357/.438/.929.

