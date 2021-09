El dominicano Alcántara anota la carrera del triunfo

beisbol grandes ligas

Viernes 3| 6:09 am





El campo corto dominicano Sergio Alcántara corrió hacia 'home' cuando su compatriota el segunda base del equipo rival Wilmer Difo no pudo controlar un globito a la intermedia en el undécimo episodio y los Cachorros de Chicago vencieron 6-5 a los Piratas de Pittsburgh.



El jardinero izquierdo Ian Happ y el central venezolano Rafael Ortega conectaron sendos jonrones por Chicago, mientras que Alcántara consiguió tres imparables en un duelo por primera vez en su carrera. Así, los Cachorros hilaron su tercera victoria.



Codi Heuer (6-2) sacó tres outs para llevarse el triunfo como relevista.



Alcántara comenzó la undécima entrada como corredor automático en la intermedia y avanzó con un toque de sacrificio de Ortega ante el relevista Sam Howard (2-3).



Happ envió después un elevado a segunda, donde Difo cometió el error que significó el final del encuentro.



Los Cachorros no habían hilvanado tres victorias desde que ganaron cinco duelos en fila, del 8 al 13 de junio.



La ofensiva de los Cachorros tuvo el apoyo latinoamericano con Ortega que se fue de 5-2 con una anotada y tres impulsadas, su compatriota Robinson Chirinos de 5-1 con una anotada, mientras que Alcántara pego tres imparable en cuatro turnos co dos carreras producidas.



A pesar de la derrota, Difo se fue de 5-2 con una anotada y el puertorriqueño Michael Pérez de 1-1 con dos impulsadas. / EFE