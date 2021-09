Estadio de Ligas Menores de los Yanquis queda bajo el agua (+Video)

Al igual que muchas zonas residenciales y negocios locales, el estadio de béisbol de la filial de los Yanquis en Nueva Jersey quedó completamente bajo el agua tras la tormenta Ida que llegó a esa localidad este miércoles en la noche.

El TD Bank Ballpark en Bridgewater Township - sede de la filial doble A de los Mulos, los Somerset Patriots – quedó completamente inundado desde el campo de juego hasta el aparcamiento adyacente.

"El estadio se inundó al igual que gran parte de la zona circundante. Estamos en proceso de evaluar hasta qué punto y los daños causados", dijo el presidente y gerente general de los Patriots, Patrick McVerry, en un comunicado. "Mientras tanto, estamos pensando en todos nuestros vecinos que están lidiando con las inundaciones de sus casas y negocios y esperamos que todos estén a salvo".

Por su parte, el prospecto de los Yanquis, Isiah Gilliam, tuiteó sobre la inundación, señalando lo grave que es el daño. "Lo hemos perdido todo", tuiteó. "Las oraciones van para todos en la ciudad".

Los Patriots, actualmente en el primer lugar de la División Noreste de Doble A, están en Maryland este fin de semana para una serie contra el afiliado de los Orioles, los Bowie Baysox. Están programados para regresar a casa el martes para abrir un conjunto de seis juegos contra Hartford, pero esos juegos podrían ser pospuestos o trasladados, dependiendo de la magnitud de los daños.

We lost everything. Prayers go out to everyone in the city https://t.co/L1xAFrexzP