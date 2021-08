Pollock, con jonrón, sella triunfo de Dodgers en partido de seis horas

beisbol grandes ligas

Jueves 26| 5:50 am





El guardabosques A.J. Pollock pegó cuadrangular bueno de dos anotaciones en la décimo sexta entrada y los Dodgers de Los Ángeles derrotaron a primera hora de este jueves 5-3 a los Padres de San Diego.



A pesar que el guardabosques dominicano Fernando Tatis Jr. aportó su jonrón número 35 de la temporada, los Padres no pudieron evitar la derrota.



En duelo que se llevó a cabo a 16 entradas y que tuvo una duración de seis horas, Pollock se encargó de definir la pizarra con su batazo de vuelta completa.



El partido más largo de las Grandes Ligas desde que se implementaron nuevas normas por la pandemia la temporada pasada, de nuevo el bateo oportuno de los Dogers hizo la diferencia.



Ningún encuentro había superado las 13 entradas desde que las Grandes Ligas empezó a colocar a un corredor automático en segunda base al inicio de las bases extra ante la reducción del calendario de 2020 por el coronavirus.



Este duelo arrancó a las 19:10 del miércoles (hora Pacífico) y terminó a las 00:59 del jueves, tras 5 horas y 49 minutos de acción en el diamante.



Pollock la sacó del parque ante el noveno lanzador de los Padres, el relevista novato Daniel Camarena (0-1), quien cargó con la derrota.



Los Dodgers subieron a 10 lanzadores al montículo, incluyendo al ganador, Corey Knebel (4-0) y a Shane Greene, que lanzó la decimosexta entrada para su primer salvamento de la temporada.



Greene fue el 47 pelotero de 52 jugadores que participaron en el encuentro.



El bateador emergente Billy McKinney y Trea Turner habían adelantado a los Dodgers 3-1 gracias a sencillos remolcadores consecutivos con un out en el decimoquinto episodio.



Pero Tatis Jr. igualó la pizarra 3-3 con un jonrón al jardín derecho con un out en esa misma entrada.



El bambinazo fue su trigésimo quinto de la temporada, la mejor marca de la Liga Nacional.



El cuadrangular de Tatis Jr. se convirtió en apenas el cuarto imparable de los Padres en toda la noche y el primero desde el quinto episodio, sin que el equipo de San Diego supere la crisis de producción que tiene con su ofensiva.



Los Dodgers sumaron su undécimo triunfo en 12 fechas mientras que los Padres, que desperdiciaron una brillante apertura de Blake Snell, encajaron su tercera derrota al hilo y la undécima en 13 fechas.



El equipo angelino (80-47) sigue en la lucha por el liderato de la División Oeste de la Liga Nacional, donde ocupan el segundo puesto.



Pero los Gigantes de San Francisco (82-44) no ceden después de ganar de nuevo, de visitantes por 2-3 a los Mets de Nueva York, que al igual que los Padres han entrado en crisis de juego y se alejan de los playoffs.



Mientras que los Gigantes siguen con 2,5 juegos de ventaja sobre los Dodgers. / EFE