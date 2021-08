Triston McKenzie roza la perfección y doma a los Tigres

beisbol grandes ligas

Domingo 15| 4:53 pm





Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Durante la temporada más prolífica de todas, en cuanto a No Hitters se refiere, y a menos de 24 horas del No Hit No Run de Tyler Gilbert, Triston McKenzie por poco detiene las rotativa casi casi nos pone a correr a todos con datos precisos de los Juegos Perfectos que se han lanzado en las Mayores; él se quedó a solo 4 outs de conseguir uno.

Antes de que eso ocurriese, el derecho de los Indios simplemente luce como el más fino de los artistas para ir pintando de ceros, uno a uno, a los integrantes de la toletería de los Tigres, que siguen encontrándose expectantes aguardando el jonrón 500 de Miguel Cabera.

Mientras ese tablazo no llegaba, el serpentinero de Cleveland abanica a 10: una vez a Jeimer Candelario, Grayson Greiner, Jacob Ronson y Jonathan Schoop, mientras que en par de oportunidades lo hace con Willi Castro, Víctor Reyes y el Tigre Mayor.

Luego del hit del venezolano, ponchó de nuevo a Castro (Willi) para totalizar 11 en 8 entradas de labor. No logra el perfecto pero si se lleva la victoria para dejar su marca en 2-5 con 5.12 de efectividad, contando con el aporte ofensivo de José Ramírez y su cuadrangular 26, además de 3 empujadas para este; Amed Rosario igualmente suma 3 remolques.

Para los Indios Andrés Giménez termina de 3-1 con boleto y par de anotaciones; Para los bengalíes Miguel Cabrera sin suerte en 3 chances para bajar a .251, misma situación para Renato Núñez (.190 de average), Harold Castro da el único inatrapable de la partida y sube a .272. Víctor Reyes de 3-0 y queda en .207.