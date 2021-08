Lesión en la cadera obliga a Chris Davis a retirarse del béisbol activo

beisbol grandes ligas

Jueves 12| 4:45 pm





EFE.

La carrera profesional del toletero Chris Davis llegó este jueves a su final tras anunciar su retiro del béisbol activo después de no haber podido superar una grave lesión que sufrió en la cadera izquierda.



Davis se convirtió en uno de los jonroneros más prodigiosos del béisbol antes de que su producción decayera en medio de problemas de lesiones durante sus últimas temporadas con los Orioles de Baltimore.



El pelotero de 35 años se perdería toda la temporada 2021 después de la cirugía en mayo para reparar el labrum de su cadera izquierda. No había jugado desde el primer partido de los entrenamientos primaverales de Baltimore en febrero.



"Después de un tiempo prolongado de luchar con mi lesión y la reciente cirugía de cadera, les informé a los Orioles sobre mi decisión de retirarme a partir de hoy", dijo Davis en un comunicado emitido por el equipo.



"Quiero agradecer al grupo de socios de los Orioles, liderado por la familia Angelos, a su organización, mis compañeros y entrenadores. Gracias a todos por los muchos recuerdos que atesoraré por siempre".



El año que viene será su última temporada del contrato de siete y 161 millones que firmó Davis, quien lideró las mayores con 53 jonrones en 2013 y 47 en 2015. Termina su carrera con 295 en 13 temporadas con los Orioles y los Vigilantes de Texas.



"Los Orioles apoyan a Chris Davis en su retiro del béisbol hoy", dijo el equipo en un comunicado. "Agradecemos a Chris por sus 11 años de servicio al club, a los fanáticos de los Orioles ya la comunidad de Baltimore".



Davis, un poderoso bateador zurdo, fue una parte crucial de la mejor carrera de Baltimore desde la década de 1990.



Su aportación permitió a los Orioles llegar a la postemporada en 2012, 2014 y 2016, aunque no jugó en los playoffs en 2014, cuando el equipo disputó la Serie de Campeonato de la Liga Americana.