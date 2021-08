A.J Hinch: Miguel Cabrera quiere ganar hoy

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

A partir de las 4:05 PM de hoy, si la lluvia lo permite, comenzará el juego pautado entre Tigres de Detroit y Orioles de Baltimore; desde este viernes los felinos volverán a su cueva del Comerica Park, razón por la que en diversos medios, afición y periodistas comenzó a surgir la pregunta: ¿Ahora que Miguel Cabrera tiene 499 jonrones, jugará el último de la serie ante los oropéndolas?

Esto naturalmente por la expectativa de que el Tigre Mayor conecte el histórico vuelacercas 500 en casa, ante su público de Detroit.

Sin embargo, la consideración de que Cabrerita no sea parte de la partida de hoy es algo que el mánager, A.J Hinch aún no termina de definir, pero al respecto se limitó a decir que el venezolano quiere jugar este jueves.

“Quiere ganar mañana, y eso es lo que me hizo saber. Nos da la mejor oportunidad de ganar mañana cuando sea el bateador designado”. Indicó el piloto, esto de acuerdo a la cuenta Twitter del seguidor y escritor de los Tigres, Cody Stavenhagen.

Del mismo modo, asevera Stavenhagen que Hinch dio a entender que los felinos “no van a poner a prueba a los dioses del beisbol”. Algo que se puede inferir como su deseo de contar con Cabrera para el último juego de la serie en Baltimore.

