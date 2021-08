Este es uno de los récords de Barry Bonds que él mismo pulverizó rápidamente

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

En esta época sabermétrica en el mundo de las Grandes Ligas, muchísimos son los datos que día a día surgen; algunos de ellos traen a nuestras memorias acontecimientos de importancia ocurridos en distintas épocas, y estos incluyen marcas como la que mencionaremos en este texto.

Un día como hoy en la temporada del año 2002, el controversial Barry Bonds recibió 3 bases por bolas intencionales para llegar a 46 en ese torneo; esta cifra le permitió establecer un nuevo récord en las Mayores tras quebrar la marca de Williey McCovey quien había recibido 45 en 1969.

Ese pasaporte lo recibió en la parte baja del cuarto tramo del encuentro entre su primer elenco, Piratas de Pittsburgh, ante sus Gigantes de San Francisco en casa de estos; el derecho Kris Benson fue quien le otorgó el boleto. Los de la bahía se impusieron 8x3.

Un día antes, el jardinero coloso había despachado su vuelacercas 660 igualando en ese momento al legendario Willie Mays.

De manera sorprendente, Bonds al año siguiente simplemente hizo añicos su propia marca al ser “caminado” de manera obligatoria en 120 oportunidades.

On this date in 2002, Barry Bonds draws 3 intentional walks, giving him 46 for the season, passing Willie McCovey’s MLB record of 45 set in 1969.



Two years later, he established the record of 120 (!) intentional walks in a season. pic.twitter.com/ngMTCgdo2i