Conozca a Blaze Jordan, el sensacional prospecto que asciende en el sistema de los Medias Rojas (+Videos)

La potencia de la torre de luz sigue presente. El bombo que viene con su nombre no ha disminuido la producción, al menos no todavía.

Lo que Blaze Jordan hizo en la Liga Compleja de Florida con sólo 18 años de edad fue revelador.

Bateó .362 en 76 apariciones en el plato para el equipo de novatos de los Medias Rojas. Logró cuatro cuadrangulares, siete dobles y un triple, un porcentaje de bateo de .667 y un OPS de 1.075, lo que provocó un ascenso a la liga de baja categoría de Salem.

Officially a part of the Boston @RedSox organization! Thank you to everyone who has help me get to where I am today! Jeremiah 29:11 pic.twitter.com/ouqAHAYbQA