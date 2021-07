Trabuco en Los Ángeles: Max Scherzer y Trea Turner a los Dodgers

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Sigue sacudiéndose el mercado en las Grandes Ligas.

De acuerdo a información emanada por la periodista María Torres, quien cubre para The Athletic las incidencias de los Nacionales de Washington, el elenco capitalino ha llegado a un acuerdo de intercambio con los Dodgers de Los Ángeles.

El actual monarca de las Mayores se ha hecho de los servicios del tres veces ganador del premio Cy Young, Max Scherzer, así como del estelar campocorto Trea Turner.

Esta temporada el serpentinero derecho presenta récord de 8-4 con 2.76 de efectividad y 147 abanicados en 111 tramos, quinto en las Mayores y segundo en la Liga Nacional.

Durante su carrera de 14 temporadas (2 con Cascabeles, 5 con Tigres y 7 con Nacionales) ostenta marca de 183-97 para un porcentaje ganador de .653; a esto añade 2.931 ponches en 2.468.1 entradas de 669 boletos. Dos veces ha ganado 20 o más juegos, 21 en 2013 y 20 en 2016. Tres veces ha sido líder en ponches: 2016, 2017 y 2018 con 284, 268 y 300, cifra esta con la que punteó el mejor beisbol del mundo.

Asimismo, Trea Turner este año ha tenido otra destacada actuación ofensiva al ligar para .322 con porcentaje de embasado de .369 y slugging de .521. Tiene 18 vuelacercas, 21 bases robadas, con 49 remolques, 66 anotadas, 17 dobles.

Actualmente se encuentra en la lista de Covid-19.

Por ellos, a la capital de los Estados Unidos llegan los jóvenes prospectos Keibert Ruiz (receptor venezolano), Josiah Gray (lanzador derecho), Gerardo Carrillo (lanzador derecho mexicano) y Donovan Casey (jardinero).

Full return for #Nationals Max Scherzer-Trea Turner deal with Dodgers is catcher Keibert Ruiz, RHPs Josiah Gray and Gerardo Carrillo, and OF Donovan Casey, source confirms