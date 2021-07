Un Gallo en el Bronx: Yanquis y Rangers cierran el trato

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Tras muchos días de rumores, finalmente los Yanquis de Nueva York comienzan a reforzarse con una pieza interesante.

De acuerdo al reputado periodista Jeff Passan, este miércoles los Bombarderos del Bronx han adquirido los servicios del cotizado jardinero de los Rangers, Joey Gallo. Añade, que al trato solo le resta la correspondiente revisión médica.

Es importante recalcar que el guardabosques no fue incluido en la alienación texana para la jornada de hoy ante los Cascabeles de Arizona.

Un poco más tarde, el mismo Passan indicó por medio de su cuenta Twitter, que en el movimiento los Yanquis acordaron enviar a Arlington a los prospectos Glenn Otto (relevista derecho), Ezequiel Durán (segunda base), Josh Smith (campocorto) y Trevor Hauver (segunda base y jardinero).

Con este cambio la gerencia de Brian Cashman da un esperado golpe en la mesa, pues también hoy miércoles surgieron reportes sobre la oferta realizada por los Padres de San Diego para hacerse de Gallo, por cuya ficha estaban afinando un cambalache que incluyera a Eric Hosmer así como a su mejor prospecto, el jardinero Robert Hassell III.

Gallo viene a representar una mejora para los Yanquis en los aspectos defensivos y ofensivos del juego.

Conocidos son los serios problemas que han tenido en el Bronx para establecer una línea central sólida; aunque este año no ha jugado en la posición número 8 puede fungir como jardinero central, donde ha estado en 55 encuentros durante su carrera con .975 en porcentaje de fildeo con 3 errores.

En lo que va de temporada, Aaron Boone se ha visto en la necesidad de emplear hasta 9 distintos guardabosques del centro: Brett Gardner en 59 juegos, Aaron Hicks 32, Aaron Judge 9, Tyler Wade 6, Estevan Florial 6, Greg Allen 2, Mike Tauchman 2, Tim Locastro 1 y Ryan LaMarre 1.

Curiosamente durante su carrera aún no ha conectado cuadrangular en el Yankee Stadium, esto no debería ser motivo de alarma, pues él es un bateador zurdo que acostumbra a llevar sus batazos hacia su banda, y el jardín derecho de su nueva casa es uno de los más cortos entre los 30 parques de la MLB.

BREAKING: The New York Yankees are finalizing a deal to acquire outfielder Joey Gallo from the Texas Rangers, sources tell ESPN. The deal is pending medical review.

The Texas Rangers will receive RHP Glenn Otto, 2B Ezequiel Duran, SS Josh Smith and 2B/OF Trevor Hauver as part of the package from the New York Yankees in the Joey Gallo trade, sources tell ESPN.



