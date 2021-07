Juan Soto atribuye al Derby de Jonrones su reciente aumento de potencia (+VIDEOS)

beisbol grandes ligas

La estrella de los Nacionales de Washington, Juan Soto, cree que su aumento de potencia desde la pausa del Juego de Estrellas se debe a su participación en el Derby de Jonrones.

"Se nota. Me siento mucho mejor ahora", dijo Soto el domingo después de que los Nats vencieran a los Padres de San Diego para evitar una barrida de tres partidos. "Estuve pensando en ello, y realmente me ayudó un poco a conseguir esa sensación de cómo poner la bola en el aire y todo”. Explicó.

"Intenté todo lo que pude en la primera mitad, y la pelota seguía yendo al suelo. ... Creo que el Derby me ayudó mucho". Añadió.

El dominicano jonroneó en la victoria de Washington por 8-7 sobre San Diego, el domingo cuando los Nacionales rompieron una racha de seis derrotas. Para comenzar la segunda parte del calendario, el jugador de 22 años se fue ha ido a lo profundo 5 veces después de batear esa misma cantidad en los anteriores 32 juegos y 11 veces en la primera parte del torneo.

"Es impresionante, porque no me di cuenta de lo rápido que me iba a ayudar", dijo Soto. "Ver esos jonrones en esta serie, fue genial para mí".

Mientras que algunos bateadores se han resistido a participar en el Derby de Jonrones por temor a que pueda estropear su swing, Soto esperaba que pudiera ayudar a restaurar el suyo. En la exhibición bateó 46 cuadrangulares antes de caer en la segunda ronda ante el eventual campeón Pete Alonso.

"Creo que ir al Juego de las Estrellas y participar en el Derby de Jonrones le ayudó a entender lo que necesita hacer", dijo el mánager de los Nacionales, Dave Martínez. "Porque si lo viste en el Derby no trató de tirar muchas pelotas. Bateó muchas pelotas al jardín central. Bateó algunas hacia el centro-izquierda. Y así es él".

