Esto dice el mánager de los Bravos ante la lesión de Ronald Acuña Jr. (+VIDEOS)

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

El mundo de las Grandes Ligas, en especial la afición venezolana, ha quedado estremecida al conocerse la lesión de Ronald Acuña Jr.; sobre todo por las impactantes imágenes en las que se aprecia al sabanero obligado a salir del campo en camilla y con lágrimas en los ojos, debido al intenso dolor que le aqueja.

Una vez que sus Bravos completaron el lauro ante los Marlins, manager de Atlanta, Brian Snitker, ofreció declaraciones sobre la condición inmediata del guardabosques criollo.

Al respecto el pilo tomahawk señaló dice que la rodilla de Ronald se está evaluando en este momento; mañana por la mañana se conocerá más información y detalles específicos acerca de la magnitud del daño sufrido.

Por otra parte, al indagar en diversos medios estadounidenses encontramos que existe el temor de que la estrella de los Bravos haya sufrido daños en los ligamentos de su rodilla impactada.

Acuña sufrió la lesión mientras intentaba atrapar con un salto un batazo de Jazz Chisholm que, en cambio, se convirtió en un jonrón dentro del parque. El criollo intentó salir del campo por sus propios medios, pero tuvo que detenerse a mitad de camino visiblemente dolorido mientras se sentaba en el suelo.

A primera vista parece una lesión que podría poner fin a su temporada. Esta es la cuarta vez que ha tenido que salir antes de tiempo de un partido esta temporada debido a una lesión, pero mientras que los casos anteriores resultaron en sólo un par de juegos perdidos, la lesión de hoy parece ser mucho más grave en su alcance.

