Tatis Jr. jonronea para alcanzar a Guerrero Jr. y los Padres ganan un juego sensacional (+VIDEOS)

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Solo dos juegos tardó Fernando Tatis Jr. para volver a jonronear.

La noche de este jueves el dominicano despacha su tablazo de vuelta entera número 28, cifra con la que da alcance a su paisano Vladimir Guerrero Jr. en el segundo puesto en el ranking de vuelacercas de las Grandes Ligas.

Ambos se encuentran 4 jonrones por debajo del japonés Shohei Ohtani de los Angelinos de Los Ángeles, elenco que está libre durante la jornada.

Pero lo más importante es que él comienza una reacción sensacional de San Diego que perdía 8x0.

Luego de su batazo ante los envíos del estelar Max Scherzer, Will Myers saca boleto con las bases llenas para remolcar la segunda del cuarto inning; como pocas veces se ve el relevista Daniel Camarena batea Gran Slam que daja la partida con diferencia de dos.

Seguidamente, Tommy Pham liga doble que expulsa al abridor de los Nacionales, la batería da vuelta y Tatis da sencillo que trae a Pham para acercarse 8x7.

Para la sexta, los Padres logran la igualada; con 2 outs Myers truena doblete y se engoma con otro biangular de Pham.

Al cierre del noveno, de nuevo con tres en circulación, Trent Grisham da el hit de oro con el que Pham anota la ganadora.

El lauro va a la cuenta del cerrador Mark Melancoln con relevo de un capítulo en blanco; deja su récord en 2-1 y 2.15 de efectividad. La dolorosa derrota es para Sam Clay que queda con 0-2 y 4.97 de ERA.

Para Washington Alcides Escobar se va de 5-1 con anotación (.346).

Fernando Tatis Jr.'s 28 home runs before the All-Star break are the most ever by a shortstop.#HungryForMore pic.twitter.com/rRi9Kjt3LA