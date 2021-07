Salvador Pérez retará al campeón reinante en el Derby de Jonrones

beisbol grandes ligas

Jueves 8| 8:30 pm





Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

La presencia de Salvador Pérez hace que el Derby de Cuadrangulares de 2021 se presente muy atractivo, en especial para todos los que seguimos las incidencias de la representación venezolana en el máximo nivel de la pelota.

Sus 20 vuelacercas hacen que esta sea su primera mitad de temporada más productiva en batazos de cuatro esquinas, además esa cifra es la máxima entre los 30 receptores titulares de la Gran Carpa. Por eso está en el festival que sirve de antesala al Juego de Estrellas.

Este jueves han sido oficializados los distintos enfrentamientos y llaves, cuatro en total, en la que competirán los ocho participantes. El criterio para hacer los cruces se basa en la cantidad jonrones acumulados, de esos ocho, el que más tenga en la temporada será retado por el acumule menos.

Así el orden del listado queda así: Shohei Ohtani (32), Joey Gallo (23), Matt Olson (21), Salvador Pérez (20), Pete Alonso (15) campeón regente ganador en 2019, Trey Mancini (15), Trevor Story (11) y Juan Soto (11)

Por su parte, las llaves fueron dividas en dos. En la primera convergen los duelos del primero y octavo, así como del cuarto y el quinto. Para la segunda están los enfrentamientos del segundo y séptimo más el del tercero y sexto.

Ohtani vs Soto y Pérez vs Alonso hacen la llave uno. Gallo vs Olson y Mancini vs Story conforman la llave dos.

Los ganadores de cada llave se enfrentarán en una semifinal seguida por la final.

Imagen: mlb.com