Cole y Chapman se unen a la debacle neoyorquina

Gonzalo Urgelles R. | [email protected]

El mal momento por el que está pasando Gerrit Cole, y sus Yanquis de Nueva York, está prolongándose y los fanáticos neoyorquinos (conocidos por su exigencia e implacabilidad) comienzan a perder la paciencia ante la falta de resultados.

El derecho llegó a Nueva York con el cártel de estrella, de as, de ese pitcher que los Yanquis no tenían hacía años –con el perdón de CC Sabathia y Masahiro Tanaka, que fueron a medias–; cuando la temporada vio caer los primeros outs, Cole maravillaba ponchando a diestros y siniestros por igual.

Sin embargo, la efectividad fue diluyéndose, el control de su repertorio, así como el dominio de la zona k y de los propios bateadores, fueron desapareciendo inning a inning. Comenzaron a sonar batazos contundentes y más de uno culminó con el bateador dándole la vuelta al cuadro.

Independientemente de si su eficacia se vio afectada por la prohibición del uso de sustancias que mejoren el agarre y la rotación de la pelota, Cole no ha estado a la altura de sus responsabilidades y los fanáticos comienzan a hacérselo saber.

El domingo, en doble cartelera contra los rivales de ciudad, los Mets, Cole abrió el primer encuentro para los de Bronx; sin embargo, solo pudo lanzar 3.1 entradas, en las que le dieron seis hits, concedió tres pasaportes y le anotaron cuatro carreras, con jonrón incluido.

La efectividad del as de los ‘Mulos’ ya está rozando los 3.00, para alguien que venía peleando el liderato de la liga. Y ya no influye quién le reciba, no está lanzando bien, no es un pitcher efectivo ni dominante.

Otro que se desplomó fue el cerrador Aroldis Chapman. En sus últimas tres apariciones le han dado par de cuadrangulares, ha permitido nueve carreras limpias y ha dado seis boletos. En cada presentación lo trajeron para lanzar un inning, y solo pudo con 1.1, pues salió vapuleado ante Angelinos y Mets.

Cifra1: 11 de las 15 carreras limpias que ha permitido Chapman, fueron en junio

Cifra2: 9 jonrones permitió Gerrit Cole en junio, ha permitido 15 en total