Tim Locastro aterriza en el Bronx y este es el mensaje que deja a la afición de Arizona

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Lesiones e inconsistencia, inconsistencia y lesiones han preponderado en lo que va de temporada para los Yanquis en diversos aspectos del juego. Desde hace varios días se esperan movimientos por parte del alto mando.

Este jueves se da el primero de ellos, esto con la adquisición del jardinero Tim Locastro procedente de los Cascabeles de Arizona; por su ficha los Mulos ceden al prospecto lanzador derecho, Keegan Curtis.

Luego de completada la operación el jugador dejó el siguiente mensaje en su cuenta Twitter:

“Arizona ¡Gracias! Agradezco a todos mis compañeros de equipo, entrenadores, fanáticos y miembros de la organización de los Diamondbacks. Nada más que amor. ¡Muy emocionado de unirme a la organización de los Yankees! ¡Te espera un nuevo capítulo en el Bronx!”

Arizona Thank You! I Appreciate all my teammates, coaches, fans and members of the Diamondbacks organization. Nothing but love. So excited to join the Yankees organization! A new chapter in the Bronx awaits!