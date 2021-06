Ohtani come más que sushi y jonronea dos veces (+VIDEOS)

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

La temporada, el momento que vive Shohei Ohtani es más que pletórico, es algo que pocas veces se ve en el máximo nivel de la pelota.

Esta noche el nipón despacha par de cuadrangulares ante Yanquis de Nueva York, el primero de ellos en el tercer episodio, el segundo durante la quinta entrada. Ambos batazos contra el abridor de los Mulos, Jameson Taillon.

Ahora Ohtani asume el liderato de jonrones de las Grandes Ligas, con 28, dos más que Vladimir Guerrero Jr.

Sin embargo, el pitcheo de angelino no saca provecho de esta producción y es salvajemente golpeado por la ofensiva de los de casa, que encuentra en Gary Sánchez, Aaron Judge y Miguel Andújar a sus máximos exponentes; cada uno de ellos dispara vuelacercas el 14, 18 y 6 respectivamente.

En la segunda (con 4) y en la quinta (con 5) los Bombarderos del Bronx explotan al abridor Andrew Heaney con 7 anotaciones limpias, cuatro boletos, cinco inatrapables (incluyendo esos 3 batazos de cuatro esquinas) en 3 entradas completas. Su efectividad sube a 5.40 con marca de 4-6.

Aunque también recibe castigo, con las 5 limpias que permite en la misma cantidad de innings, Jameson Taillon gana y deja su récord en 3-4. Dio un pasaporte, ponchó a 4 quedando con 5.43 de ERA.

Durante la partida, Gleyber Torres lo hace bien y liga de 4-2, 2 remolques, pisa el plato en una oportunidad, saca un boleto y se poncha una vez. .242 es su average.

Por su parte, Junior Guerra lanza 1.2 tramos con 1 rayita limpia, 3 boletos un ponche para ubicar en 5.40 su promedio de efectividad.

