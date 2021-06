Precaución en Atlanta: Ronald Acuña sigue fuera de la alineación

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Ronald Acuña Jr. por segundo juego al hilo no estará en la alineación de los Bravos de Atlanta que en la noche de este jueves se mide a los Rojos en Cincinnati.

La información procede del periodista encargado de dar cobertura a los Tomahawks, David O'Brien, a través de su cuenta en la red social Twitter, misma red donde queda confirmada con la publicación del line up en la cuenta oficial, en inglés, del elenco de Georgia.

Acuña fue excluido de la alineación el miércoles debido a la tensión en la parte baja de la espalda, razón por la que recibió un día de descanso con la esperanza de que pueda estar listo para el fin de semana.

En estos momentos su situación se debe considerar de día a día.

Ronald Acuña Jr. still has back tightness, will get another day to rest and see if he's ready Friday. Heredia (wrist) is available to pinch-hit tonight.