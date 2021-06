Poder de Altuve y Toro despluma a los Orioles (+VIDEOS)

beisbol grandes ligas

Miércoles 23| 8:40 pm





Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Al primer envío que ve en el sexto cuarto capítulo, el segunda base venezolano José Altuve acaba de despachar su cuadrangular número 17 del torneo y el número 150 en su trayectoria en el mejor beisbol del mundo.

Con el estacazo fabrica dos rayitas y permite ampliar la ventaja de los Astros a 6x0 sobre los Orioles. El juego lleva a cabo en Baltimore.

Por su parte, el venezolano-canadiense Abraham Toro da su segundo jonrón del añom conexión con la que remolca tres que amplían el score a 11x0 a favor de Houston.

10th HR this month for @JoseAltuve27! 💣#VoteAltuve 🌟 https://t.co/Ft11KpGnKT pic.twitter.com/JuxOkKRN5t

— Houston Astros (@astros) June 24, 2021

We are having a lot of fun.#VoteAstros 🌟 https://t.co/EJLM6BJo46 pic.twitter.com/kJxe3i5QHA

— Houston Astros (@astros) June 24, 2021

Información en desarrollo…