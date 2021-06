Aguilar trae dos más y saca ventaja a Escobar (+VIDEO)

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Jesús Aguilar no se amilana e inicia con buen pie esta semana.

En el encuentro de este martes por la noche, el espigado inicialista impulsa una rayita en la baja del tercero, que sirve para igualar el marcador a una carrera ante los Rockies.

Igualmente, repite en la baja del séptimo con sencillo impulsor de Jazz Chisholm Jr.

Ahora acumula 46 en lo que va de temporada y saca cinco de ventaja sobre su paisano Eduardo Escobar (41) y seis sobre Nolan Arenado (40) al cierre de estas líneas.

Por su parte, el abridor Pablo López luce un mundo en la lomita, durante un interesante duelo de abridores venezolanos ante Antonio Senzatela .

El zuliano se muestra dominante por espacio de ocho entradas completas en las que permite cinco hits, dos carreras limpias al tiempo que abanica a ocho contrarios; más importante aún, no otorga un solo boleto para adjudicarse su segundo lauro del año por tres caídas, mientras su promedio de efectividad mejora a 2.76.

Por su parte, Antonio Senzatela no corre con la misma suerte pues es responsable de cuatro anotaciones merecidas, tras recibir nueve inatrapables; a pesar de esto muestra un buen control de la toltería de los Marlins, reflejado en el único pasaporte que cede y los ocho bateadores que poncha. Su marca ahora queda en 2-6 con 4.62 de efectividad.

Aguilar finaliza la jornada de 3-2 (.270) con dos producidas para Miami; Yonathan Daza se poncha en un turno como emergente (.329).

Para los locales igualmente destaca Corey Dickerson con triple que remolca dos en el tercer capítulo.

