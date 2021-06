Eovaldi, Devers y González: letal combinación de Boston (+VIDEOS)

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

El primer juego de la rivalidad más candente de las Grandes Ligas se lo llevan los Medias Rojas, y para esto, fundamental resulta el aporte de Nathan Eovaldi desde la lomita, así como de Rafael Devers y Marwin González con el mazo.

Los asistentes al Yankee Stadium atestiguan una nueva aplicación de la Ley del Ex, esto por la excelente salida que brinda el derecho de Boston (7-2); por espacio de seis entradas aunque permite ocho inatrapables, solo una de las dos carreras que le asestan es merecida, estableciendo su efectividad en 3.78.

Por su parte, el tercera base dominicano liga de 4-1, fabricando tres en la misma primera entrada con cuadrangular hacia el bosque derecho. Esas tres anotaciones serían inalcanzables para una toletería yanqui que ha tenido serias dificultades para rendir.

En el sexto, el joropo se escucha en el Bronx cuando Marwin despacha doble impulsor de dos en las piernas de Xánder Bogaerts y Hunter Renfroe.

El anémico ataque de los Mulos hace sus dos rayitas en la sexta; una con el 14to vuelacercas de Aaron Judge mientras que la otra es anotada por Gléyber Torres tras error de Marwin en la inicial.

Igualmente, el bullpen de los patirrojos luce genial con tres entradas casi perfectas. Solo un boleto Hirokazu Sawamura lo impide; Matt Barnes coloca el candado con un nuevo salvamento y tres ponches propinados.

Marwin finaliza de 4-2 (.199) con dos remolques para Boston; Gléyber de 4-2 (.259) y Rougned Odor de 4-0 (.182) con par de abanicados.

Medias Rojas se mantienen a uno de Tampa Bay en Este y los Yanquis se alejan a 4.5.

La serie de por vida aun favorece a Nueva York 1.226 por 1022.

