Pujols no tiene lugar en los Medias Blancas

beisbol grandes ligas

Sábado 8| 7:02 pm





Chicago. El pasado jueves, día en que Pujols fue sacado de la plantilla de los Angelinos, se reunió con La Russa, piloto de los Medias Blancas.



Pero La Russa fue claro al decir que Pujols no jugará en Chicago.



"Tenemos a José (Abreu) y Yermin (Mercedes) e incluso si Yermin se calienta menos, es una buena manera de hacer que otros muchachos se sientan mejor", dijo La Russa.



"Desafortunadamente no hay ningún ajuste aquí", agregó el mánager que dirigió a Pujols en los Cardenales de San Luis durante los primeros 11 años de su carrera antes de que el futuro miembro del Salón de la Fama se uniera a los Angelinos como agente libre.



Él y La Russa se han mantenido unidos a lo largo de los años, y el piloto incluso se unió a los Angelinos la temporada pasada como asesor antes de aceptar el puesto con los Medias Blancas a finales del año pasado.



"Él realmente cree, y si él cree, yo creo, le queda juego", dijo La Russa, quien añadió que "estaré muy interesado en ver si un club lo considera adecuado porque tendrán un Albert muy decidido".



Pujols bateaba .198 con cinco jonrones antes de que los Angelinos lo designaran. Si no lo cambian en la próxima semana, se convertirá en agente libre.



"Quiere jugar. Tendrán un Albert muy decidido. Nunca lo subestimaría. Es uno de los grandes ganadores y competitivos jugadores", dijo La Russa. EFE