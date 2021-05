El poder del bate de Arenado hace la diferencia a favor de Cardenales

Reyes no ha tolerado una carrera limpia en poco más de 14 entradas esta temporada / foto cortesía

Martes 4| 5:49 am





El tercera base Nolan Arenado y Harrison Bader batearon sendos jonrones, el abridor Adam Wainwright resistió y los Cardenales de San Luis derrotaron 6-5 a los Mets de Nueva York para llevarse su quinto triunfo consecutivo.



Wainwright (1-3), que salió de la lista de contagiados con Covid-19 y abrió el partido, quedó en desventaja por 2-5 en la pizarra en el tercer episodio.



Pero ya no concedió ninguna carrera antes de dejar el montículo con dos outs en la sexta entrada y el bullpen preservó su primer triunfo de la campaña.



El dominicano Génesis Cabrera y el mexicano Giovanny Gallegos se combinaron para lanzar 2 1/3 entradas de relevo sin carreras.



El también dominicano Alex Reyes salió airoso luego de regalar un par de pasaportes en el noveno capítulo y se llevó su octavo salvamento con los Cardenales.



Reyes no ha tolerado una carrera limpia en poco más de 14 entradas esta temporada.



El relevista Joey Lucchesi (0-2) permitió seis carreras y siete imparables en 2 2/3 entradas luego de ser convocado del sitio alterno de prácticas de los Mets para que fuera el abridor. No ha llegado al cuarto episodio en ninguna de sus tres aperturas esta campaña. / EFE