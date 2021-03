¿Cómo nace el apodo "Cookie" de Carlos Carrasco?

beisbol grandes ligas

Viernes 19| 10:56 pm





Frederlin Castro| @fr3djcd

CARACAS. Uno de los apodos más particulares de las Grandes Ligas, es el del lanzador venezolano Carlos Carrasco. “Cookie”: galletica que sería la traducción en castellano y el que se lo cocoló fue Chris Pérez en el 2011.

Pero, para las personas que no saben el porqué del mencionado “Cookie” aquí va la explicación desde la propia voz del lanzador criollo.

“Me gusta muchísimo y me encantan las galletas. En 2011 nosotros (Indios de Cleveland) estábamos jugando en Nueva York contra los Yanquis, donde lancé siete entradas, creo que me dieron como cuatro o cinco hits y ganamos ese juego 1-0. Y él (Chris Pérez) tuvo que cerrar el partido, entonces nosotros después del juego tenemos dos buses que se van a diferente hora. Yo me fui en el primero y entonces cuando subo en mi asiento tenía como 10 galletas y dos vasos de leche, entonces en ese momento él paso y me dijo ‘Cookie”’ y a partir de allí fui bautizado con ese nombre”.

Además, Carrasco comentó que desde entonces le envían galletas a su casa y su apodo se ha convertido en uno de los más mencionados por los peloteros y los fanáticos del beisbol en Estados Unidos.

Veremos cómo le va esta campaña al “Cookie” con su nuevo equipo, los Mets de Nueva York.